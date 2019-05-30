30 Mayıs 2019 Perşembe
İSTANBUL 
28°C / 17°C
GALERİ VİDEO
BIST 88.919 1.99 EURO 6,5960 -1.47
USD 5,9140 -1.62 ALTIN 242,790 -1.88
CANLI BORSA
TÜMÜ

Eski Danıştay üyesine 7 yıl 6 ay hapis

AA |  30 Mayıs 2019 Perşembe - 15:17 | Son Güncelleme : 30 05 2019 - 15:17

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Orhan Boyraz'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.


Eski Danıştay üyesi Orhan Boyraz'a, Fetullahçı Terör  Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 
 
Boyraz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına  devam edildi.
 
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay  ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Boyraz ile avukatı katıldı.
 
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Boyraz, örgüt  üyesi olmadığını öne sürdü.
 
Boyraz ve sanık avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya  ara verildi.
 
Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesinin aldığı karar, heyete başkanlık  yapan Daire üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.
 
Orhan Boyraz'a, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan TCK'nin 314/2. maddesi  gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör  suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele  Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.
 
Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci  maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti,  Boyraz hakkında "adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı"na hükmetti.
 
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay  Ceza Genel Kurulu görüşecek.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.