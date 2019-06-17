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Eski Danıştay Üyesi Dinç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası

AA |  17 Haziran 2019 Pazartesi - 13:09 | Son Güncelleme : 17 06 2019 - 13:09

Meslekten ihraç edilen eski Danıştay Üyesi Mustafa Dinç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve  tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar  Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.
 
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay  ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Dinç ve avukatı katıldı.
 
Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.
 
Örgüt talimatıyla Danıştay üyeliğine seçildiği, örgütün Danıştay hücre  yapılanmasında yer aldığı belirtilen sanık Dinç, hakkındaki suçlamaları reddetti.
 
Mustafa Dinç, meslek hayatında talimata göre karar vermediğini,  örgütün lehine çıkarılmış tek bir kararda imzasının bulunmadığını iddia etti.
 
Son sözü sorulan sanık Dinç, "Böyle bir hain örgütle hiçbir zaman  iltisakım, irtibatım, bağım olmadı. Bu hain örgütle birlikte olmadığım da  dosyamdan bellidir. 28 Şubat dönemindeki duruşum da bellidir. Biz o dönemde bu  örgüt mensupları gibi kafamızı kuma gömmedik. Kimseye biat etmedim, kimseden emir  ve talimat almadım. Vereceğiniz karara saygılıyım. Beraatimi istiyorum." diye  konuştu.
 
Karar
 
Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın  ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden  Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.
 
Sanık Mustafa Dinç'in, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak"  suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, bu nedenle sanığa Türk Ceza  Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki  konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl  hapis cezası verildi.
 
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713  sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza  artırılarak 9 yıla çıkarıldı.
 
Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62.  maddesindeki indirim 1/6 oranında uygulanarak 7 yıl 6 aya indirildi.
 
Heyet, tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına  karar verdi.
 
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay  Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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