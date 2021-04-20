Eski Cumhurbaşkanı internetten iş arıyor

"Devlet başkanlarıyla, Papa'yla, krallarla tanıştım. Bilgimi ve deneyimlerimi Polonyalı şirketlerle paylaşmaya hazırım. Polonya ekonomisinin gerçek değerini yeniden oluşturmak için şirketlerimizin dünyaya tanıtılmasına yardım etmekten mutluluk duyarım."
Bu satırlar Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı ve ülkede komünizm döneminin ilk bağımsız işçi örgütü Dayanışma Sendikası (Solidarnosc) lideri olarak 1983 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Lech Walesa'nın internette iş ararken kendini tanıtmak için kurduğu cümlelerden alıntı... Eski cumhurbaşkanı bu tanıtımla birlikte 20 bin zloti maaş istediğini de belirtiyor.
Verilen ilanın doğruluğu teyit edilirken bunun 50 yaş üzeri kişilerin internette iş aradığı özel bir platformda yayınlandığı açıklandı.
Kendini deneyimli bir lider ve hatip olarak tanıtan Lech Walesa "Deneyimli lider, harika konuşmacı, Nobel Barış Ödülü sahibi, 1990-1995 yılları arası Polonya Cumhurbaşkanı” olarak profil oluşturduğu sitede firmalarda liderlik eğitimi verebileceğini ve teşvik toplantılarına katılabileceğini kaydetti.
Eski cumhurbaşkanı, günlük 1-2 saatlik danışmanlık işleri için 20 bin zloti (yaklaşık 5 bin dolar) talep ederken fiyatın 'pazarlığa açık' olduğunu da belirtti.
Polonya medyasına konuşan Walesa, davet edildiği toplantıların koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiği ve bu yüzden maddi olarak sıkıntıya düştüğünü açıklanmıştı.
"Devlet başkanlarıyla, Papa'yla, krallarla tanıştım. Bilgimi ve deneyimlerimi Polonyalı şirketlerle paylaşmaya hazırım. Polonya ekonomisinin gerçek değerini yeniden oluşturmak için şirketlerimizin dünyaya tanıtılmasına yardım etmekten mutluluk duyarım."
Bu satırlar Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı ve ülkede komünizm döneminin ilk bağımsız işçi örgütü Dayanışma Sendikası (Solidarnosc) lideri olarak 1983 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Lech Walesa'nın internette iş ararken kendini tanıtmak için kurduğu cümlelerden alıntı... Eski cumhurbaşkanı bu tanıtımla birlikte 20 bin zloti maaş istediğini de belirtiyor.
Verilen ilanın doğruluğu teyit edilirken bunun 50 yaş üzeri kişilerin internette iş aradığı özel bir platformda yayınlandığı açıklandı.
Kendini deneyimli bir lider ve hatip olarak tanıtan Lech Walesa "Deneyimli lider, harika konuşmacı, Nobel Barış Ödülü sahibi, 1990-1995 yılları arası Polonya Cumhurbaşkanı” olarak profil oluşturduğu sitede firmalarda liderlik eğitimi verebileceğini ve teşvik toplantılarına katılabileceğini kaydetti.
Eski cumhurbaşkanı, günlük 1-2 saatlik danışmanlık işleri için 20 bin zloti (yaklaşık 5 bin dolar) talep ederken fiyatın 'pazarlığa açık' olduğunu da belirtti.
Nobel Barış Ödülü sahibi eski cumhurbaşkanı internette iş arıyor
Polonya medyasına konuşan Walesa, davet edildiği toplantıların koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiği ve bu yüzden maddi olarak sıkıntıya düştüğünü açıklanmıştı.
7 ÇOCUĞU VAR
Lech Walesa'nın 7 çocuğu ve bu çocuklarından sahip olduğu çok sayıda torunu var. Eski cumhurbaşkanının emekli maaşı 6 bin zloti. Oysa Walesa'nın sadece eşinin aylık 7 bin zloti harcadığı biliniyor. Lech Walesa, kovid-19 yüzünden kaybettiği işler ve sadece emekli maaşıyla geniş ailesine bakamadığı için bu yola başvurduğunu söylüyor.