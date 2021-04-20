Eski Cumhurbaşkanı internetten iş arıyor

Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Lech Walesa'nın maddi zorluk çektiği ve internet üzerinden iş aradığı ortaya çıktı.

"Devlet başkanlarıyla, Papa 'yla, krallarla tanıştım. Bilgimi ve deneyimlerimi Polonya lı şirketlerle paylaşmaya hazırım. Polonya ekonomisinin gerçek değerini yeniden oluşturmak için şirketlerimizin dünyaya tanıtılmasına yardım etmekten mutluluk duyarım."

Bu satırlar Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı ve ülkede komünizm döneminin ilk bağımsız işçi örgütü Dayanışma Sendikası (Solidarnosc) lideri olarak 1983 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Lech Walesa'nın internette iş ararken kendini tanıtmak için kurduğu cümlelerden alıntı... Eski cumhurbaşkanı bu tanıtımla birlikte 20 bin zloti maaş istediğini de belirtiyor.

Verilen ilanın doğruluğu teyit edilirken bunun 50 yaş üzeri kişilerin internette iş aradığı özel bir platformda yayınlandığı açıklandı.

Kendini deneyimli bir lider ve hatip olarak tanıtan Lech Walesa "Deneyimli lider, harika konuşmacı, Nobel Barış Ödülü sahibi, 1990-1995 yılları arası Polonya Cumhurbaşkanı” olarak profil oluşturduğu sitede firmalarda liderlik eğitimi verebileceğini ve teşvik toplantılarına katılabileceğini kaydetti.

Eski cumhurbaşkanı, günlük 1-2 saatlik danışmanlık işleri için 20 bin zloti (yaklaşık 5 bin dolar) talep ederken fiyatın 'pazarlığa açık' olduğunu da belirtti.

Polonya medyasına konuşan Walesa, davet edildiği toplantıların koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiği ve bu yüzden maddi olarak sıkıntıya düştüğünü açıklanmıştı.