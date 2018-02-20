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Eski CIA direktöründen Trump'ın Rusya paylaşımına tepki

AA |  20 Şubat 2018 Salı - 20:54 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 20:54

Eski ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medyadan Rusya'ya karşı selefi Barack Obama'dan daha sert bir politika izlediğini iddia etmesine tepki gösterdi.


ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, eski Başkan Obama'yı Rusya'nın ABD  seçimlerini etkileme çabalarına karşı bir şey yapmamakla eleştiren Amerikan Fox  News kanalına teşekkür etti.
 
Trump, "Suriye ve daha birçok konuda Rusya'ya karşı Obama yönetiminin  başarısızlığını ekrana taşıdığınız için teşekkürler @foxandfriends. Tekrar  kazanmaya başladık şimdi." paylaşımında bulundu.
 
Daha sonra ise "Rusya konusunda Obama'dan daha sert oldum, sadece  gerçeklere bakın." yazması üzerine Trump'a tepki yağdı.
 
Trump'a tepki gösterenler arasında eski CIA direktörü Brennan da yer  aldı.
 
Brennan, Twitter'dan, Trump'ın son Rusya paylaşımını alıntılayarak  "Kendini Twitter paylaşımlarınla küçültmekte, alçaltmakta ve sıradanlaştırmakta  ne kadar başarılı olduğun beni hep şaşırtmıştır. Tıpkı Rusya soruşturmasındaki  kaygıların gibi bu güvensizliği de hak ediyorsun. Tam da Thomas Paine'in dediği  gibi 'Bunlar insanın ruhunun test edildiği zamanlardır.'" şeklinde bir mesajla  paylaştı.
 
Rusya soruşturması derinleşiyor
 
Öte yandan, Rusya'nın ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine  müdahalesiyle ilgili devam eden soruşturma yeni bir boyut kazandı.
 
Soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller, geçen cuma  günü, 13 Rusya vatandaşı ve üç kurum hakkında, ABD başkanlık seçimlerine müdahale  ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.
 
Mueller'in suç duyurusunda, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimleri  sırasında Amerikalıların siyasi algılarını etkilemek için ilan ve reklamlar  verdiği ve sahte sosyal medya paylaşımları yaptığı öne sürülüyor.
 
Suçlamalar arasında komplo kurma, elektronik sahtekarlık, banka  dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi suçlar bulunuyor.
 
Mueller, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları  ve Trump kampanyasıyla Kremlin arasında bir bağ olup olmadığını araştırıyor.
 
Trump, konuyla ilgili Ruslarla kendi kampanyası arasında gizli anlaşma  olmadığını iddia etse de Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Korgeneral H.R  McMaster, ortaya çıkan son kanıtları "tartışılmaz" olarak nitelemişti.
 
Öte yandan, Facebook, suçlamalar üzerine, Rusların ve diğer  aktörlerin, seçimlere müdahalesini önlemek için Federal Soruşturma Bürosu (FBI)  ile aktif çalışma yürüteceğini duyurmuştu.

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