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Eski CHP ilçe başkan yardımcısı hakkında istenen ceza belli oldu

04 Aralık 2020 Cuma - 13:21 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 14:15

Maltepe'de bir kafeteryada 23 yaşındaki Z.Y.'ye isimli kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan CHP Maltepe İlçe yöneticisi U.K. hakkında, "Cinsel saldırı", "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve" Tehdit" suçundan 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 yaşındaki Z.Y.'ye cinsel saldırıda  bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K.  hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.
 
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, müşteki Z.Y ile aynı  kafede çalışan şüpheli U.K'nin yaklaşık 1,5 ay sonra işten ayrıldığı  belirtilerek, müşteki ve şüphelinin daha önceden arkadaş ortamında da  görüştükleri anlatıldı.
 
Suç tarihinde şüpheli U.K'nin müşteki Z.Y'nin iş yerine gelerek akşam  saatlerinde Maltepe'de bir kafede buluşmayı teklif ettiği, sonrasında da  buluştukları belirtilen iddianamede, söz konusu kafede şüpheli ve müştekinin  yaklaşık yarım saat kadar baş başa oturdukları aktarıldı.
 
Yarım saat sonra müşteki Z.Y'nin kalmak istediği, şüpheli U.K'nın da  kalması için ısrar ettiği ifade edilen iddianamede, bu durumdan rahatsız olan  müştekinin gitmek için ayağa kalktığı sırada şüpheli U.K'nin müştekiyi kendisine  doğru çektiği, müştekinin de kendisini kurtarmak için masada bulunan bardakla  şüphelinin kafasına vurduğu anlatıldı.
 
İddianamede, şüpheli U.K'nin öfkeyle müşteki Z.Y'yi saçından  sürükleyerek tuvalete götürüp dövdüğü, daha sonra da cinsel saldırıda bulunduğu  belirtilen iddianamede, şüphelinin yalvaran ve bağıran müştekiye vurmaya devam  ederek, "bağırma seni burada kimse duymaz. Kapıda kilitli" dediği ve Z.Y'nin  boğazını sıkarak tehdit ettiği kaydedildi.
 
Müştekinin şüphelinin elinden kurtulabilmek için yaşananları kimseye  anlatmayacağını söylediği ve şüphelinin eyleminin yaklaşık 1-1.5 saat sürdüğü  anlatılan iddianamede, olayın ardından şüphelinin koltukta bulunan kanları bezle  sildiği bilgisi yer aldı.
 
Adli Tıp Kurumu İstanbul Anadolu Şube Müdürlüğü'nün raporuna göre,  müşteki Z.Y'nin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı  kaydedilen iddianamede, şüpheli U.K'nin üzerine atılı suçları işlediğine dair  kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi.
 
İddianamede, bu kapsamda şüpheli U.K'nin "nitelikli cinsel saldırı",  "nitelikli, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından 15 yıl 6  aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
 
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Ağır Ceza  Mahkemesine gönderildi.

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