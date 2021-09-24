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Eski CHP gençlik kolları başkanının cinsel saldırı davasında flaş gelişme!

AA |  24 Eylül 2021 Cuma - 15:13 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 15:13

Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'nın, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.


Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık  G.Ö.A. gelmezken, müşteki D.A. ve taraf avukatları katıldı.
 
Duruşmada tanık olarak dinlenilen U.S. müşteki ile sanık arasında  yaşanan olayı duyar duymaz her iki tarafla da konuşmak istediğini anlatarak, "Bir  kafede müşteki D.A. ile buluştuğumuzda sanığın kendisini taciz ettiğinden bana  bahsetmişti. Zaten kötüydü, ağlamaklıydı. Aynı gün akşamında sanıkla bir araya  geldim. Sanığa D.A.'nın iddialarını sordum. İddiaları reddetti. 'Ben böyle bir  şey yapmadım.' dedi." diye konuştu.
 
Bu arada söz alan müşteki D.A., yaşadığı şeyin hayatındaki en kötü  anlardan birisi olduğunu dile getirerek, şunları anlattı: "Tanığın anlattığı görüşmeye gitmiştim ancak onun teklifi üzerine  gerçekleşmişti. Yalnız gelmemi istedi ancak ben ısrarla arkadaşım G.K. ile  gittim. Ortam kalabalıktı ama benimle yalnız görüşmek istediler. Görüşme  esnasında böyle bir olay olmuşsa bile şikayetçi olmamam gerektiği, yoksa kadın  olmam nedeniyle zarar görebileceğimden bahisle konuşmalar yapıldı. Arada 'Sen  kızsın, yarın bir gün evleneceksin.' denilerek konuyu kapatmam istendi."
 
Tanık E.K., müşteki D.A. ile görüntülü konuştukları sırada olayı  kendisine anlattığını ifade ederek, "Sanıkla Dudullu tepesine çıktıklarını,  dertleştiklerini, sanığın araç içinde kendisini öpmeye çalıştığını anlattı. Ben  de bunun üzerine 'G.Ö.A.'dan hesap sorayım.' dedim. O da 'Sanık durumu yalanlar,  ben sıkıntıya düşerim.' diyerek görüşmemi istemedi. Olaydan sonra bir kafede  otururken, müşteki D.A.'nın arkadaşı G.K.'nin 'Biz gençlik kollarını öyle bir  karıştıracağız ki G.Ö.A. koltuğundan olacak'. şeklinde söylemde bulunduğunu da  duydum." ifadelerini kullandı.
 
Bunun üzerine söz alan müşteki D.A'nın "Namus bu kadar kolay bir  kavram mı? Ben siyasi bir olay için namusumu bu şekilde ortaya koymam" diyerek  göz yaşlarını tutamadığı görüldü.
 
Bu sırada, tanık E.K.'nin başını sallayarak müştekiye bakması üzerine  müşteki avukatı Orkun Kumkumoğlu, müvekkiline yönelik tehdit içeren baş sallama  hareketi yapıldığını belirterek tepki gösterdi.
 
Mahkeme hakiminin bu durumu görmediğini söylemesi üzerine söz alan  Cumhuriyet Savcısı, müştekinin beyanda bulunduğu sırada tanık E.K.'nin ona doğru  bakarak aşağı yukarı şekilde kafa salladığının görüldüğünü tutanağa yazdırdı.
 
Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını  hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı  erteledi.
 
İddianameden
 
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski CHP  Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'nın, müşteki D.A. ile 12 Mart 2020'de  Ümraniye Dudullu tepesine araçla giderek bir süre bankta oturdukları ve  konuştukları anlatılıyor.
 
Müşteki ile sanığın daha sonra araca bindikleri kaydedilen  iddianamede, sanık G.Ö.A.'nın müşteki D.A.'ya rızası dışında sarılıp öptüğü,  müştekinin de bu sırada sanığı eliyle ittiği, sanığın, daha sonra gitmek istemesi  üzerine müştekiyi aracıyla evine bıraktığı kaydediliyor.
 
İddianamede, G.Ö.A.'nın bu şekilde, "sarkıntılık yapmak suretiyle  cinsel saldırı" suçunu işlediği hususunda yeterli şüphe oluştuğu kaydedilerek,  sanığın 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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