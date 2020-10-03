Eski Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı otomobilinde ölü bulundu

İstanbul Kartal'da Gümüşpınar Mahallesi Balıkesir Caddesi'nde gece saat 01.00 sıralarında otomobil in içinde hareketsiz şekilde duran kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, park halindeki 54 HD 222 plakalı otomobilin içinde direksiyon başında oturur vaziyette duran 54 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de otomobil ve çevresinde inceleme yaptı. Ölen kişinin eski Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı olduğu tespit edildi.