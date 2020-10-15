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Eski belediye başkanı tarlasında tüfekle vurularak öldürüldü!

15 Ekim 2020 Perşembe - 12:51 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 12:51

Niğde’de Elmalı Belediyesi'nin eski başkanı Mahmut Durak, kendisine ait tarlada, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 83 yaşındaki Ali T. tarafından öldürüldü.


Niğde'de Elmalı Belediyesi eski başkanı Mahmut Durak, Ali T. tarafından öldürüldü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ali T. tutuklandı.
 
Elmalı köyünde, Hüyük mevkisindeki bir tarlada yerde yatan birini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Tarlaya gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma, ölen kişinin, tarlanın da sahibi olan Elmalı Belediyesi eski başkanı Mahmut Durak olduğunu tespit etti. Durak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda, cinayeti Ali T.'nin işlediğini belirledi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ali T. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 

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Niğde Mahmut Durak eski belediye başkanı
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