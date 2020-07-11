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Eski belediye başkanı Doğan Taşdelen hayatını kaybetti

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 12:51 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 14:38

CHP Çankaya eski Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, tatil için gittiği Bodrum'da vefat etti.


Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde fenalaşan eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen (71), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Bodrum'a tatile gelen CHP Çankaya eski Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, bu sabah, yazlığının bulunduğu Geriş Mahallesindeki sahilde serinlemek için denize girdi. Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen'in babası olan ilçenin eski belediye başkanlarından Doğan Taşdelen, yüzdükten sonra güneşlenmek için dışarı çıktı. Bir süre sonra fenalaşan Doğan Taşdelen, yere yığıldı. Vatandaşların çağırdığı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Taşdelen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
 
Taşdelen'in yüksek tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlığının bulunduğu belirtildi. Doğan Taşdelen'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından uçakla Ankara'ya gönderilecek.Doğan Taşdelen 1989-1999 yılları arasında bugün Türkiye'nin en büyük ilçesi konumundaki Çankaya Belediyesi'nde başkanlık yapmıştı.
 
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI TAŞDELEN'E TAZİYE TELEFONU
 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Doğan Taşdelen'in oğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu taziyelerini iletti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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