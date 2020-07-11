Eski belediye başkanı Doğan Taşdelen hayatını kaybetti

Taşdelen'in yüksek tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlığının bulunduğu belirtildi. Doğan Taşdelen'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından uçakla Ankara 'ya gönderilecek.Doğan Taşdelen 1989-1999 yılları arasında bugün Türkiye'nin en büyük ilçesi konumundaki Çankaya Belediyesi'nde başkanlık yapmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI TAŞDELEN'E TAZİYE TELEFONU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Doğan Taşdelen'in oğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu taziyelerini iletti.