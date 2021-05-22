Eski belediye başkanı çöpçülük yapıyor

Fotoğrafları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. İsveç'te eski politikacı ve belediye başkanı, yeni meslek seçimiyle herkesi şaşırttı. O ise yaptığı seçimden gayet memnun olduğunu açıkladı...

Siyaseti bırakmasının ardından yaptığı mesleki tercih ortaya çıkınca bir anda sosyal medyada gündem olan eski başkan artık yaşadığı şehirde bir atık toplama şirketinin çöp kamyonlarını sürerek hayatını kazanıyor.

Ann-Sofie Hermansson, diğer meslektaşları gibi politikacılık kariyerinden sonra danışmanlık gibi yüksek gelirli ve rahat bir iş seçmek yerine babasının gençliğinde kendisine ısrarla alması için baskı yaptığı ağır ticari araç ehliyetiyle çöp kamyonu sürmeye başladı ve bu tercihinden dolayı asla pişmanlık duymadığını açıkladı.

Çalışırken çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem olan eski siyasetçi durumdan hiç rahatsızlık duymadığını ve herkes gibi hayatını kazanmak için çalışmak zorunda olduğunu açıklarken 'Kiramı ödemem lazım ve ben de bunun için herkes gibi çalışıyorum.' sözleriyle takdir topladı.

Siyasi kariyeri boyunca oldukça hareketli bir hayatı olduğunu açıklayan ve şimdilerde fiziksel olarak çok yorulup yıpransa da geceleri yastığa başını büyük bir huzurla koyduğunu anlatan eski belediye başkanı 'Uzun toplantılarla, sürekli telefon konuşmalarıyla ve yoğun bir gündemle çalıştıktan sonra şimdi kendimi çok daha huzurlu hissediyorum.' ifadesini kullandı. (Hürriyet)