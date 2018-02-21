21 Şubat 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.433 -2.11 EURO 4,6890 0.06
USD 3,7990 0.03 ALTIN 162,390 -0.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

Eski BDP milletvekili Ayla Akat Ata tutuklandı

AA |  21 Şubat 2018 Çarşamba - 1:08 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 1:08

ARDAHAN Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında, dün Diyarbakır'da gözaltına alınan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Batman eski Milletvekili Ayla Akat Ata tutuklandı.


BDP Batman eski Milletvekili Ayla Akat Ata, 2015 yılında, Ardahan'ın Göle ilçesinde yaptığı açıklamada 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alınan Ata, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. SEGBİS sistemi ile Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan Ata daha sonra tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ardahan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yine SEGBİS sistemi aracılığı ile sorgulanan Ata, 'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ETİKETLER

Ayla Akat Ata BDP Barış ve Demokrasi Partisi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.