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Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı

AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 15:44 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 15:44

Kemalettin Erbakan'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde öğle vaktinde kılınan namazın ardından Merkez Efendi'deki aile kabristanında toprağa verildi


Kemalettin Erbakan için Fatih Camisi'nde öğle vaktinde cenaze namazı  kılındı. Cenaze namazına Kemalettin Erbakan'ın oğlu Hüseyin Erbakan, damadı Ekrem  Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel  Başkanı Temel Karamollaoğlu, Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti  Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Sultan 2. Abdülhamit Han'ın 4. kuşak  torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül  ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da cenaze törenine çelenk  gönderdiği görüldü.
 
Cenazede, basın mensuplarına açıklama yapan Saadet Partisi Genel  Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kemalettin Erbakan ile hiçbir zaman irtibatlarının  kesilmediğini ve ailecek umre ziyareti gerçekleştirme fırsatı bulduğunu  belirterek, "Kendisini de yakınlarını da daha yakından tanıma fırsatımız olmuştu.  Hakikaten sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. Allah rahmet eylesin. Son zamanlarda  epeyce sıkıntılı bir dönem geçirdi. Kendisini vefatından birkaç ay önce Abdullah  Bey kardeşimizle de il başkanımızla da ziyaret etmiştik. Kendisine Cenab-ı  Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. Yakınlarına da sevenlerine de sabrı cemil niyaz  ediyorum." dedi.
 
Kemalettin Erbakan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Zeytinburnu  Merkez Efendi'deki aile kabristanında toprağa verildi.
 

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Necmettin Erbakan Kemalettin Erbakan cenaze
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