Eski Başbakan Çiller'den ABD Başkanı Biden'a 'soykırım' tepkisi

Çiller, "Biden tarafından, iç politikada verilen sözlerin tutulması amacıyla dile getirildiği anlaşılan, tek taraflı, gerçek dışı ve dünya barışına katkı sağlamayacağı açık olan bu ifadeleri esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyorum." dedi.

Eski Başbakan Tansu Çiller, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Tansu Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, yıllarca Türkiye'nin dost ve müttefiki olarak görülen ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 2021 tarihli mesajında, 106 yıl önceki olaylarla ilgili olarak kullandığı ifadelerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çiller, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: