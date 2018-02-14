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Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri "ByLock"cu çıktı

AA |  14 Şubat 2018 Çarşamba - 18:45 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 18:49

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Kaya'nın örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Kaya'nın yargılandığı davada tanıklık yapan eski raportör R.Ü, dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın, Kaya'nın FETÖ üyesi olduğunu bildiği halde görevden almadığını iddia etti


Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle  görevinden ihraç edildikten sonra "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan  yargılanan eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya'nın "ByLock"  kullanıcısı olduğu belirlendi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık  Kaya, avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, önceki duruşmada alınan ara karar  gereği dosyaya gelen evrakı okudu.

Kaya'nın örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı  olduğuna ilişkin tespitlerin yapıldığını belirten Alp, sanığın buna ilişkin  savunmasını istedi.

Söz konusu programı kullanmadığını iddia eden Kaya, tutuklandıktan  sonra cezaevindeyken "ByLock" ismini duyduğunu öne sürdü.

Duruşmada daha sonra tanık beyanlarına geçildi.

"Kılıç, örgüt mensubu olduğunu biliyordu"

Mahkeme Salonu'na Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan  tanık R.Ü, darbe girişiminden önce Anayasa Mahkemesi'nde raportör olduğunu, aynı  iş yerinde görev yapmaları nedeniyle Kaya'yı yakından tanıdığını ifade etti.

Doktora öğrenimi sırasında örgüt mensubu olduğunu belirttiği Mustafa  Çağlayan ile tanıştığını anlatan R.Ü, Çağlayan'ın istemesi halinde Anayasa  Mahkemesine raportör olmasına yardımcı olabileceğini söylediğini aktardı.

Bu teklif üzerine Çağlayan'ın aracılığıyla ilk önce Kaya ile  görüştüğünü ifade eden R.Ü, "Benim için dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim  Kılıç'tan randevu almışlardı. Mehmet Oğuz Kaya, bana Kılıç ile görüşmem sırasında  neler yapacağım konusunda telkinde  bulundu. Sonra da 'Başkan bey sana  referanslarını sorarsa sakın benimle görüştüğünü söyleme' dedi. Bu duruma ilk  başta anlam veremedim. Kılıç'la görüştükten sonra raportör olarak görev yapmaya  başladım." ifadelerini kullandı.

Seminer için gittiği bir otelde Genel Sekreter Kaya ve eski sekreter  yardımcısı Bahadır Kılınç ile bir araya geldiklerini belirten R.Ü, bu görüşmede  Kılınç'ın kendisine o zaman yapılacak HSYK seçimleri için örgütün belirlediği  hakim ve savcılara oy toplanması gerektiğini söylediğini aktardı.

Görüşmenin yapıldığı otel odasına FETÖ mensubu olmayanların girmesinin  mümkün olmayacağını kaydeden R.Ü, "Bu görüşme boyunca Kaya, bizimle çok  ilgilenmedi. Biz daha çok Kılınç ile görüşüyorduk, Kaya sanki başka bir şeylerle  uğraşıyordu." dedi.

Dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Kaya'nın o dönem  cemaat olarak bilinen yapıya mensup olduğunu bildiğini öne süren tanık R.Ü,  "Haşim Kılıç, nedenini bilmediğim bir şekilde Kaya'yı görevinde tutmaya devam  ediyordu. Bu yapıda olduğunu biliyordu." iddiasında bulundu.

"Raportörler ikiye bölünmüştü"

Anayasa Mahkemesinde görev yaptığı dönemde FETÖ mensubu raportörler  ile bu yapıdan olmayanların belirgin bir şekilde birbirlerinden ayrıldıklarını  anlatan R.Ü, "Raportörler arasında saflar çok belli bir şekilde ayrılmıştı. Bu  durum maalesef mahkemenin yemekhanesine bile yansımıştı. İki taraflı bir düzen  vardı. Bu durum her konuda kendisini hissettiriyordu." diye konuştu.

Gizli tanık Defne de örgütün "cemaat" olarak bilindiği dönemlerde bu  yapıyla ilişkisinin olduğunu, darbe girişiminden sonra yapıyla bağını kopardığını  kaydetti.

Raportör olarak Anayasa Mahkemesi'nde görev yaptığı dönemlerde Kaya'yı  tanıdığını belirten Defne, sanığın FETÖ yapılanması içinde yer aldığını bildiğini  savundu.

Kaya'nın Anayasa Mahkemesine alınacak raportörlerin örgüte mensup  kişiler arasında seçtiğini bildiren Defne, Kaya'nın referansı ile mahkemede görev  verilen birçok isim saydı.

Tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık  Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

 

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FETÖ ByLock kriptolu haberleşme programı Mehmet Oğuz Kaya
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