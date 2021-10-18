Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

1989-1993 arasında ABD Genelkurmay Başkanı, 2001-2005 yılları arasında da Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Colin Powell, 84 yaşında Kovid-19'a bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybetti.

Afrikalı ve İsveç kökenli anne-babadan 5 Nisan 1937'de dünyaya gelen Powell, ABD tarihinde bu görevlere getirilen ilk siyahi kökenli kişi olmuştu. 20 Ocak 2001'de 65. ABD Dışişleri Bakanı olarak yemin eden ve göreve başlayan Powell, 11 Eylül saldırılarından sonra, ABD'nin "Terörizmle Savaş" için başlattığı süreci yöneten önemli figürlerinden oldu.

"HAYATIMDA LEKE OLARAK KALACAK"

Powell, 2003'ün şubat ayında Güvenlik Konseyi'nde, Irak 'ı kitle imha silahları üretmekle suçladığı konuşmasının, yaşamında bir leke olarak kalacağını belirtmişti.

Bir televizyon programında konuşan Powell, kendisinin bu konuyu dünyaya sunduğunu, olayın o zaman da şimdi de üzüntü verici olduğunu belirtmişti.

Powell, CIA 'den aldığı bilgiye güvendiğini ve dönemin CIA Başkanı George Tenet'in, bu bilgilerin doğru olduğuna inandığını söylemişti.

Powell ayrıca, Saddam Hüseyin yönetimi ile teröristler arasında bağlantı kurulmasına da karşı çıkmış ve 11 Eylül saldırıları ile Saddam rejiminin bağlantısını gösteren tek bir kanıtın bile bulunamadığını söyledi.