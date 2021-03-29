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Eski ABD Başkanı Obama'nın acı günü

29 Mart 2021 Pazartesi - 10:01 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 10:01

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın büyükannesi Sarah Obama'nın Kenya'da yaşamını yitirdiği bildirildi.


Ulusal basında yer alan haberlere göre, Obama’nın büyükannesi Sarah  Obama, diyabet tedavisi gördüğü Jaramogi Oginga Odinga Hastanesi'nde  99 yaşında  hayatını kaybetti.
 
Müslüman olan Sarah Obama için bugün Kogelo'da cenaze merasimi  düzenlenecek.
 

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