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Eski ABD Başkanı Obama'nın acı günü
Eski ABD Başkanı Obama'nın acı günü
29 Mart 2021 Pazartesi - 10:01
| Son Güncelleme : 29 03 2021 - 10:01
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın büyükannesi Sarah Obama'nın Kenya'da yaşamını yitirdiği bildirildi.
SONRA OKU
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Obama’nın büyükannesi Sarah Obama, diyabet tedavisi gördüğü Jaramogi Oginga Odinga Hastanesi'nde 99 yaşında hayatını kaybetti.
Müslüman olan Sarah Obama için bugün Kogelo'da cenaze merasimi düzenlenecek.
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