Türkiye'den Joe Biden'a sert tepki: Cehalet, kibir, ikiyüzlülük

ABD'de 3 Kasım seçimlerinde Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın 16 Ocak’ta New York Times editörleriyle gerçekleştirdiği ve görüntüleri internete yeni düşen mülakatta Türkiye hakkında söyledikleri tartışma yarattı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın skandal sözlere tepki göstererek, "Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayanıyor' dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise "15 Temmuz’da gereken cevabı vermiştir, icab-ı halinde tekrar hak ettikleri cevabı verir." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye hakkında sarf ettiği sözler büyük tartışma yarattı. Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’a karşı farklı bir yaklaşım izleyeceğini söyledi. Türkiye’de Erdoğan’a karşı muhalif liderleri destekleme konusunda açık olacaklarını söyleyen Biden, muhalefete yardımcı olarak onların ‘Erdoğan’ı yenecek konuma gelmelerini sağlamak’ istediğini belirtti. Obama yönetiminde Türkiye-ABD ilişkilerinin kötüleştiği bir dönemde başkan yardımcısı olan Joe Biden’ın Türkiye’nin içişlerine müdahale olarak yorumlanan açıklamalarında “Erdoğan’ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenmeleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle” ifadesini kullandı.

DOĞU AKDENİZ’İ DE HEDEF ALDI

Biden, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan eylemlerini de hedef aldı. Biden, “Bölgedeki müttefiklerimizi de yanımıza alarak bölgede onu nasıl izole edeceğimizle ilgilenmek son derece fazla iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’de petrolle ilgili eylemleri ve görüşülmesi uzun sürecek çok sayıda başka şey hakkında. Ancak (sorunuza) cevabım evet. (Türkiye) konusunda oldukça endişeliyim” ifadelerini kullandı.

BİDEN’A TEPKİ YAĞDI

Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan skandal sözlerine hem iktidar hem de muhalefet kanadından tepki gösterildi. Biden’a siyasetten gelen tepkiler şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , ABD Başkan adayı Joe Biden’ın küstah sözlerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı. Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayanıyor' dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop : “Biden’lar “our boys” dedikleriyle hiç seçim kazanamamıştır; sadece darbe yaptırmıştır. Bu millet onların “our boys” dediklerine de en son 15 Temmuz ’da gereken cevabı vermiştir, icab-ı halinde tekrar hak ettikleri cevabı verir.”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma!”

Biden’dan hadsiz Türkiye çıkışı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Biden’ın, ‘Ben Erdoğan’ı değiştireceğim’ demesi, Türkiye’yle, Türk milletinin iradesiyle kavga etmektir. Türkiye’nin demokratik iradesine karşı bir saldırıdır, bu saldırıyı kendisine iade ediyoruz ve onun bu saygısızlığını kınıyoruz.”

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: “Bizim demokrasi ve özgürlük mücadelemiz, hiçbir emperyalist himmete muhtaç değildir. Biz siyaseti okyanusun ötesinin çıkarları için değil, milletimizin çıkarları için yaparız.”

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: “Bu açıklamalar hadsiz olduğu kadar da küstah açıklamalardır. Bu açıklamaları çok önemli gördüğümü ve mutlaka tüm boyutlarıyla üzerine gidilmesi ve gerektiği şekilde tepki gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın: “Değil ABD başkanı adayı Joe Biden, yeryüzündeki hiç bir şahıs Türk siyasetine istikamet çizemez. Türk siyasetini dizayn edecek tek kudret Büyük Türk Milleti’dir.”