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Eski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Çağlar'a müebbet hapis

AA |  29 Aralık 2017 Cuma - 18:49 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 18:50

Erzincan'da darbe girişimi davası sanığı eski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı tuğgeneral Ekrem Çağlar, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.


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