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ESK'dan yetiştiricilere 3 milyar lira ödeme yapıldı

AA |  18 Kasım 2020 Çarşamba - 14:08 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 14:08

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Osman Uzun, 2019'dan bugüne kadar yaklaşık 270 bin baş hayvan alımı yapıldığını ve 83 bin ton kırmızı et üretildiğini belirterek, "Ayrıca 8,5 milyon kanatlı hayvan alımı yapılmış ve 14 bin ton beyaz et üretilmiştir. ESK tarafından yetiştiricilerimize bu süreçte yaklaşık 3 milyar lira ödeme yapılmıştır." dedi.


 
ESK'nin 2017 ve 2018 bilançoları, TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü. Uzun, kurumun 11 et ve 1 tavuk kombinası, 1 et işletme müdürlüğü olmak  üzere 13 iş yeriyle faaliyetlerini sürdürdüğünü, Yozgat Süt Tesisi ve Trabzon Et  Kombinasının yapımının devam ettiğini bildirdi.
 
Sözleşmeli besicilik sisteminin yanı sıra hayvan alımlarında randıman,  prim uygulaması, aile işletmeciliğini destekleme gibi esaslarla besicilikte verim  ve karkas kalitesinin artırıldığına işaret eden Uzun, "Hayvan alım fiyatlarını  güncelleyerek besicilere pazar ve fiyat garantisi sunan ESK, bugün itibarıyla  besicilerin yerli menşeili hayvanlarını kilosu 34 lira, ithal menşeili  hayvanlarını ise 33 liradan satın almaktadır. Kurumumuzca 2019 yılından bugüne  kadar yaklaşık 270 bin baş hayvan alımı yapılmış ve 83 bin ton kırmızı et  üretilmiştir. Ayrıca 8,5 milyon kanatlı hayvan alımı yapılmış ve 14 bin ton beyaz  et üretilmiştir. ESK tarafından yetiştiricilerimize bu süreçte yaklaşık 3 milyar  lira ödeme yapılmıştır." ifadelerini kullandı.
 
Uzun, ESK tarafından Eylül 2018 itibarıyla canlı hayvan ithalatının  sonlandırıldığını anımsatarak, "Yalnızca, tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu  ülkelerin karşılıklı çıkarlarını koruyan ikili anlaşmalar kapsamında Bosna  Hersek’ten 2 bin 500 ve Sırbistan’dan 2 bin olmak üzere iki yılda toplam 4 bin  500 ton et alımı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu et alımı, Türkiye'nin yıllık  kırmızı et tüketimine oranlandığında rakamlar iç piyasayı bozacak miktarda  değildir." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Ürün çeşidini 752'ye çıkardık"
 
Kurum tarafından üretilen et ve et ürünlerinin, başta Milli Savunma  Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı olmak üzere çeşitli kamu kurum ve  kuruluşlarına verildiğini anlatan Uzun, kurumun ürün çeşidini 752'ye çıkardığını  belirtti.
 
Uzun, ESK'nin süte müdahale alımlarını, Ulusal Süt Konseyinin  belirlediği çiğ süt fiyatını uygulamak şartıyla yağsız süt tozu alımı olarak  gerçekleştirdiğini, üretilen süt tozunun, piyasa talepleri değerlendirilerek  tamamına yakınının yurt dışına satıldığını kaydetti. Uzun, bu kapsamda süt  üreticilerine yaklaşık 1 milyar lira ödeme yapıldığını kaydetti.
 
Pandemi ile mücadele döneminde, ESK'nin stokunda bulunan etlerin raf  ömrü uzun ürünlere dönüştürüldüğünün altını çizen Uzun, bu sayede piyasada  herhangi bir arz sıkıntısı oluşmasına izin verilmediğini ifade etti.
 
Uzun, sunumunun ardından komisyon üyesi milletvekillerinin soru ve  eleştirilerini yanıtladı. Uzun, Erzurum Et Kombinasında yargı sürecinin devam  ettiğini söyledi.
 
ESK Genel Müdürü Uzun, stoktaki etlerin 2018'de artmasının sebebinin,  o dönemde üreticinin zarar etmemesi için kesimlerin artmasından kaynaklandığını,  bu etleri daha sonra piyasaya sürdüklerini anlattı.
 
Uzun, Bosna Hersek'ten gelen etlerin kesim ve taşıma süreçlerinin son  derece titiz bir şekilde takip edildiğini, bir firmadan gelen etlerde sorun  çıktığını ve o etlerin imha edildiğini belirterek, bu firmayı da ihalelerden men  ettiklerini vurguladı.
 
Toplantıda, ESK'nin 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin hesapları ibra  edildi.
 

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