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Eşiyle cinsel ilişkiye giremeyince dehşet saçtı!

04 Eylül 2020 Cuma - 10:55 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 11:15

Amerika'da yaşayan adam eşiyle yeterince ilişkiye giremediğini gerekçe göstererek karısını tüfekle öldürüp, komşularını da vurdu.


Amerika'nın Minneapolis eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki Jason Michael Mesich isimli adam, kendisi ile yeterince cinsel ilişkiye girmemekle suçladığı karısı ile kavga etti.
 
CANSIZ BEDENİ GARAJA ATTI
 
Jason, tüfekle 47 yaşındaki karısı Angela Lynn'i tüfekle öldürdükten sonra cansız bedenini evinin garajına attı. Daha sonra dışarı çıkıp eşyalarını arabaya yüklemekte olan komşularından 12 yaşındaki Makayla Saulter ve 29 yaşındaki Canisha Saulter'e ateş ederek ağır yaraladı. 12 yaşındaki Makayla ablasının 18 aylık bebeğini korumaya çalışırken kafa ve göğsüne mermi isabet etti. Ablası Canisha ise kalça ve bacaklarından yaralandı.
 
 
40 KEZ ATEŞ ETTİ
 
Ağır yaralanan Makayla'nın durumunun ciddi olduğu ablasının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüphelinin eşinin kendisi ile yeterince ilişkiye girmediğini bu nedenle kavga ettiklerini, eşine ateş açtıktan sonra kendini tutamayıp komşularına da ateş açtığını itiraf ettiğini açıklayan polis, olay yerinde 40 boş kovanın toplandığını söyledi.
 
 

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