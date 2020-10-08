Eşinin vücudunu kızgın bıçakla yakmıştı! Yakalandı

İstanbul Sancaktepe, Sarıgazi’de önceki gün yaşanan olayda, 5 yıllık evli 2 çocuk annesi Eda A., akşam saatlerinde kocasıyla tartışma yaşadı. Kıskançlık sebebiyle yaşandığı öğrenilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, önce eşini çocuklarıyla birlikte bir odaya kapatan Mert A. daha sonra ocakta kızdırdığı bıçakla karısının sırtını, bacaklarını ve kollarını dağladı.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Eda A. nın vücudundaki dağlanma görüntülerini çekip sosyal medya da yayınlayan bir arkadaşının paylaşımıyla polis harekete geçti. Dehşet olayın, görüntü incelenmesi sonrasında Sancaktepe Sarıgazi’de yaşandığını ancak emniyete yada savcılığa işkenceyle ilgili herhangi bir başvuru yapılmadığını tespit eden ekipler, adresine ulaşıp evine gittikleri Esra A.nın ifadesini aldı. Resen başlatılan soruşturmada ilk ifadesinde eşinden korktuğu için şikayetçi olmak istemediği öğrenilen Eda A.nın ,daha sonra polislerin koruma tedbiri garantisi sonrasında kocasından şikayetçi oldu.