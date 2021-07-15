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Eşinin silahlı saldırısına uğrayan özel harekat polisi hayatını kaybetti

AA |  15 Temmuz 2021 Perşembe - 23:48 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 23:48

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı karısı tarafından tabancayla vurulan özel harekat polis memuru hayatını kaybetti. Eşini vuran kadın gözaltına alınırken "Bunu hak etmişti" diye bağırdı.


Hacı Ali İkinci Bulvarı'nda 5 katlı binanın birinci katında oturan özel harekat polisi memuru Emrullah Çitil (32) ile Karayolları Genel Müdürlüğünde memur olarak görev yapan eşi Yasemin Çitil arasında tartışma çıktı.
 
EŞİNİN VURDUĞU POLİS BALKONDAN DÜŞTÜ
 
Tartışmanın büyümesi üzerine Yasemin Çitil, eşinin beylik tabancasıyla 3 el ateş ederek Emrullah Çitil'i baş ve göğüs kısmından vurdu. Ağır yaralanan Çitil, evin balkonundan kaldırıma düştü.
 
 HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
 
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi kaldırımda yaptıktan sonra yaralıyı kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahaleye rağmen Emrullah Çitil, yaşamını yitirdi.
 
EŞİNİ VURAN KADIN "BUNU HAK ETMİŞTİ" DİYE BAĞIRDI
 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Yasemin Çitil bu sırada "Bunu hak etmişti" diye bağırdı.

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Samsun Tekkeköy tabanca
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