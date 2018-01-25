Eşinin gözü önünde tecavüz edip kadını yediler!

Brezilya'da üçü 18 yaşın altındaki 5 kişi, hırsızlık için girdikleri evde bir karı kocayı 24 saat boyunca rehin tuttu. Çifte işkence edip, kadına tecavüz eden çetenin yamyamlık da yaptığı düşünülüyor.

Brezilya'da yaşayan 44 yaşındaki Cristina Amaral ve 57 yaşındaki kocası Juvenal'in cesetleri evlerinin arka bahçesindeki sığ bir mezara gömülü bulundu. Çiftin yamyam bir hırsızlık çetesinin kurbanı olduğu açıklandı.

KADINA TECAVÜZ EDERKEN KOCASINA İZLETTİLER

Adli tıp uzmanları adamın eşine tecavüz edilirken acımasızca dövüldüğünü ve bıçaklanmış halde tecavüzü izlemek zorunda bırakıldığını açıkladı. Vücutlarından parçalar kesilen çiftin 24 saat boyunca evde rehin tutuldukları öğrenildi.

KESİLEN ORGANLAR BULUNAMADI

Cinayet bölümü başkanı Dedektif Maria Tereza Santos, şüphelilerin canibalizm (yamyamlık) uyguladığına inandığını söyledi. Kadının iç organları, yumurtalıkları ve fallop tüpleri de dahil olmak üzere dişilik organları bedeninden ayrılmıştı ve pek çok vücut parçası da eksikti. Bu organların nerede olduğuna dair bir iz de bulunamadı.

5 KİŞİ YAKALANDI

Santos, "Yumuşak dokunun kurbanların kemiklerinden kasıtlı olarak kesildiğini düşündüklerini ve kurbanlar hala hayattayken tüketilip tüketilmediğini araştırdıklarını" söyledi.

Şüpheliler Daniel Santos Neves (29) ve Carlos Alberto Neres (25), isimsiz bir ihbardan sonra 13, 14 ve 16 yaşlarındaki isimleri açıklanmayan üç gençle birlikte tutuklandı.