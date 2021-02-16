Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderini öldürdü

Iğdır’da Osman K. (27), eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi Nejdet K.’yi tabancayla ateş ederek, öldürdü. Olaydan sonra kaçan Osman K., güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, merkez Özgür Mahallesi’nde dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle babaevine yerleşen 2 çocuk annesi Nubar K. (22), boşanma davası açtı. Konuşmak ve 2 çocuğunu almak için kayınpederinin evine giden Osman K. ile eşinin kardeşi Nejdet K. arasında tartışma çıktı.