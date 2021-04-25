Eşini öldüren 75 yaşındaki kocadan pes dedirten sözler

Kırıkkale’de, çıkan tartışmada eşi Koçer Dönmez’i çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren, sonrasında ise evini ve otomobilini ateşe veren Mehmet Dönmez, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. M.D. gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusu üzerine, "Eğer kadın cinayeti yazıyorsanız. ’Pislik temizleme’ yazın. Bunu yazmazlarsa öldürürüm" dedi.

Olay, dün saat 23.30 sularında Bahçelievler Mahallesi Yeşilöz Caddesi’nde yaşandı. Her ikisi de ikinci evliliğini yapan M.D. ile Koçer Dönmez arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D., Koçer Dönmez'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından önce evi, daha sonra ise 06 AR 7352 plakalı otomobilini ateşe verdi. Yangını gören çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Bu sırada ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen M.D., eşi Koçer Dönmez'in yanan evde kaldığını söyledi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Koçer Dönmez'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Koçer Dönmez'in bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı M.D. ise sorgusunda cinayeti itiraf etti.