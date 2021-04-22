Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaralamıştı! Yeni gelişme

Kayseri'de, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşegül Taşdöven'i boğazından bıçaklayan, kendisine engel olmaya çalışan 16 yaşındaki kızını da yaralayan Okan Taşdöven'e verilen 16 yıl 9 ay hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nce usul yönünden bozuldu.

Olay, geçen yıl 13 Eylül'de, merkez Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana geldi. Okan Taşdöven, uzaklaştırma tedbirine rağmen boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taşdöven'in çalıştığı mağazaya gitti.

Taşdöven, tartıştığı eşini mağazanın merdivenlerinde eşarpla boğmaya çalışırken, kendisine engel olmak isteyen mağaza çalışanlarına da biber gazı sıktı.

Taşdöven, cep telefonu görüntülerine de yansıyan olayda, kızı A.T.'nin engel olma çabasına rağmen eşini boğazından bıçakladı. A.T. de boğuşma sırasında hafif yaralandı. Çalışanlar tarafından yakalanan Okan Taşdöven, çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

16 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Gözaltına alınan Okan Taşdöven, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Okan Taşdöven hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'yaralama' suçlarından dava açıldı. Geçen yıl 16 Ekim'de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Taşdöven'e önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ceza, daha sonra eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 16 yıla düşürüldü. Sanığa, kızı A.T.'yi de hafif yaralaması nedeniyle 9 ay hapis cezası verildi.

İSTİNAF KARARI BOZDU