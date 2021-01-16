Eşinden şiddet gören kadını 'KADES' kurtardı

Yüksekalan Mahallesi'nde oturan iki çocuk annesi T.Ö, cep telefonuna yüklediği, İçişleri Bakanlığınca kadınların tehlikeli durumlarda yardım çağrısında bulunabilmeleri için kullanıma sunulan KADES uygulaması butonuna basarak polisten acil yardım istedi.

Çağrının Antalya Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine ulaşması üzerine kadının yaşadığı adrese polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede eve ulaşan ekipler, kapıyı açan kadını çekerek kurtardı. İki çocuğuyla evde bulunan kocası K.Ö, bunun üzerine kapıyı kapattı. Bölgeye çok sayıda ekip ve özel harekat timleri sevk edildi. Kalkan ve koçbaşıyla binaya giren özel harekat ekipleri, şüpheliyi kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı.

Balkona çıkan K.Ö, polislerin "Çocukların var, onları düşün, kapıyı aç" demesi üzerine, "Ağabeyim gelmiş mi diye ben dışarı çıktım, 'Bana silahı bırak.' diye bağırıyorsunuz. Hani silah nerede? Bu kadar insan birikmiş; ayıp, bunların hepsini yazacağım, CİMER'e kadar yazacağım." dedi.

Ağabeyi geldikten sonra kapıyı açan K.Ö. ile eşinden şiddet gördüğünü belirten kadın, polis merkezine götürüldü. Evde ruhsatlı tüfek bulundu.