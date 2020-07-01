Eşin rızası olmadan bunu yapan yandı! 'Yağma'dan yargılanacak...

Sahip olduğu eşyaları eşinden izinsiz olarak satan genç adam hakkında savcılık tarafından ilginç bir dava açıldı. Savcı, eşinin izni olmadan eşyaların satılmasının yağma suçunu oluşturduğunu belirtti. Dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Pelin ve Enver G. çifti geçen yıllarda evlenmeye karar verdi. İstanbul Eyüp'te ikamet eden çift evlendikten kısa bir süre sonra sık sık tartışmaya ve anlaşmazlıklar yaşamaya başladı. İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı olan genç koca, uyuşturucu almak için para bulamayınca evdeki eşyaları satmaya başladı.

EŞYALARI SATTI

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre genç kadın kocasını uyuşturucu batağından kurtaramayınca boşanmaya karar vererek Aile Mahkemesi'ne başvurdu. İkili arasındaki boşanma davası devam ettiği sırada Enver G., eşi ile birlikte oturduğu eve gitti. Genç adam önce eşinden para istedi. Eşi para vermeyince tehditler savurarak evde bulunan televizyon ve telefonu satmak için yanına aldı. Eşinden dolayı korkuya kapılan genç kadın ise polisi arayarak yardım istedi.

YAĞMA SUÇU OLUŞUR