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Eşi ve çocukları terk edince intihar etti

DHA |  04 Ekim 2020 Pazar - 18:46 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 18:46

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, eşi ve çocukları terk ettiği için yalnız yaşayan Necmettin U. (50), evinde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.


Olay, öğle saatlerinde Sancak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 ay önce tartıştığı eşi ve çocuklarının terk etmesinin ardından Necmettin U., tek başına yaşamaya başladı. Necmettin U.'nun evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumu oğluna haber verdi. Komşularının aramasının ardından mahalleye gelen Mehmet U., girdiği evde babasının tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarla gelen ekiplerin incelemesinin ardından Necmettin U.’nun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
 

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Şanlıurfa Birecik yalnız
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