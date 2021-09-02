Eşi kanlar içinde sağlık ocağına götürdü! 3 aylık bebek annesi Ela...

Korkunç olay Antalya’da yaşandı. 23 yaşındaki Celal S. tabancayla başından vurulan 20 yaşındaki eşi Ela S.’yi sağlık ocağına götürdü. Ağır yaralı genç kadın burada hayatını kaybederken, şüpheli eş gözaltına alındı. Celal S. ilk ifadesinde eşinin tartışma sonrası intihar ettiğini söyledi.

Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında yaşanan olay, kan dondurdu. Celal S., otomobille, yaralı eşi Ela Ş.’yi ilçedeki sağlık ocağına götürdü. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Ela S., tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Ela S.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Celal S.'yi gözaltına aldı.

Ela S.’nin eşiyle tartıştığı, ardından da onun ruhsatlı silahıyla kendisini başından vurduğu öne sürüldü. Geçen yıl 22 Eylül’de evlenen çiftin 3 aylık oğulları olduğu belirtildi.