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Eşi ifşa etmişti, şimdi ise set çalışanları...

Eşi ifşa etmişti, şimdi ise set çalışanları... Geçtiğimiz aylarda eşi tarafından aldatıldığında dair ifşa edilen Ufuk Bayraktar hakkında son dakika gelişmesi yaşanıyor. 
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