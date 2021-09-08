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Eşi hastalanınca yetiştirmeye başladı! Taleplere yetişemiyor, kilosu 380 lira...
Konya'da, kansere yakalanan eşinin sağlıklı beslenmesi için yurt dışından getirdiği fidanlarla 'süper meyve' olarak bilinen aronya yetiştirmeye başlayan Tahsin Tosun, tıbbi tedavisi sonrası eşi iyileştikten sonra büyüttüğü bahçesiyle iş sahibi oldu.
Tosun, 6 yıl önce eşi geniz kanserine yakalanınca, antioksidan açısından zengin, mor üzümsü çalı meyvesi olan aronyanın sağlığa faydalarını öğrendi. Ukrayna'dan 200 fidan getiren Tosun, Sarayönü ilçesinin Kurşunlu Mahallesi'nde 6 dekarlık alana bahçe kurdu.