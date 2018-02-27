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Eşi benzeri görülmedi! 'Sandığa gelin'

27 Şubat 2018 Salı - 10:23 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 10:23

Rusya'da kimin fonladığı açıklanamayan ancak Putin yanlısı olduğu düşünülen reklam kampanyasında iç çamaşırı modelleri kullanıldı. Kampanyanın amacı, halkı sandığa çekip katılımı artırmak.


Rusya'da seçimler yaklaşırken Başkan Putin Rus halkını oy kullanmaya teşvik etmek için provokatif reklamlarda yarı çıplak modelleri oynatıyor. Putin destekçileri, iç çamaşırı piyasasında modellik yapan kadınları reklamlarda oynatma taktiğiyle oy peşinde.
 
KATILIM ARTSIN İSTENİYOR
 
Gelecek ay yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde genç erkekler, bir dizi cinsel içerikli web reklamıyla oy kullanmaya yönlendiriliyor. Putin'in katılımı artırmak konusunda oldukça kararlı olduğu söyleniyor.
 
 
YETİŞKİNLERİN DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ
 
Sosyal medya reklamlarında eğlenceli ve göndermeli metinler kullanılıyor. Önde gelenleri arasında; "Yetişkinlerin dünyasına hoş geldiniz!", "Başlangıçta biraz korkutucu ama yakında bir kez daha yapmak isteyeceksiniz", "18 yaşından büyük olduğunuza emin misiniz?", "Seçim yerinde olan her şey sandıkta kalacak..." gibi örnekler göze çarpıyor.
 
 
ADI VERİLMEYEN ÖZEL BİR MÜŞTERİ
 
Maxim dergisinin editör şefi Alexander Malenkov, bilinmeyen bir müşterinin "özel iş projesi" kapsamında cumhurbaşkanlığı seçimini desteklediğini doğruladı. Reklamlarda aday ismi belirtilmemesine rağmen bunun bir Kremlin stratejisi olduğu düşünülüyor.

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