Eşi benzeri görülmedi! 'Sandığa gelin'

Rusya'da seçimler yaklaşırken Başkan Putin Rus halkını oy kullanmaya teşvik etmek için provokatif reklam larda yarı çıplak modelleri oynatıyor. Putin destekçileri, iç çamaşırı piyasasında modellik yapan kadınları reklamlarda oynatma taktiğiyle oy peşinde.

KATILIM ARTSIN İSTENİYOR

Gelecek ay yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde genç erkekler, bir dizi cinsel içerikli web reklamıyla oy kullanmaya yönlendiriliyor. Putin'in katılımı artırmak konusunda oldukça kararlı olduğu söyleniyor.

YETİŞKİNLERİN DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ

Sosyal medya reklamlarında eğlenceli ve göndermeli metinler kullanılıyor. Önde gelenleri arasında; "Yetişkinlerin dünyasına hoş geldiniz!", "Başlangıçta biraz korkutucu ama yakında bir kez daha yapmak isteyeceksiniz", "18 yaşından büyük olduğunuza emin misiniz?", "Seçim yerinde olan her şey sandıkta kalacak..." gibi örnekler göze çarpıyor.

ADI VERİLMEYEN ÖZEL BİR MÜŞTERİ

Maxim dergisinin editör şefi Alexander Malenkov, bilinmeyen bir müşterinin "özel iş projesi" kapsamında cumhurbaşkanlığı seçimini desteklediğini doğruladı. Reklamlarda aday ismi belirtilmemesine rağmen bunun bir Kremlin stratejisi olduğu düşünülüyor.