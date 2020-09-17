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Eser Yenenler sahte hesaplara savaş açtı

17 Eylül 2020 Perşembe - 12:48 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 12:48

Sahte hesaplardan kendisine ait olmayan paylaşımlar yapılarak zor duruma düşürüldüğünü belirten Eser Yenenler, savcılığa başvurarak bu kişilerin bulunup cezalandırılmasını talep etti.


Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Eser Yenenler, sosyal medyada, kendi adıyla oluşturulan sahte hesaplara karşı savaş açtı. Yenenler, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, ismine açılmış çok sayıda sosyal medya hesabı bulunduğunu ve bu hesaplarda kendisine ait fotoğraf ve bilgilerle, bilgisi ve izni olmadan paylaşımlar yapıldığını belirtti.
 
ŞİKAYETÇİ OLDU
 
Savcılığa başvuran ünlü oyuncu, sahte sosyal medya hesaplarından özel hayatının ifşa edildiğini, bu paylaşımlar sebebiyle hakarete ve tehdide maruz kaldığını söyledi. Yenenler, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne de başvurarak sahte adreslere erişimin engellenmesini talep etti.

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