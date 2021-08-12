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Eser Yenenler'den kötü haber! Tatilden erken döndüler!

12 Ağustos 2021 Perşembe - 17:03 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 17:07

Yaz başında eşi ve çocuklarıyle birlikte Çeşme'ye giden Berfu Yenenler'in tatili kısa sürdü. Eser Yenenler rahatsızlanınca eylül ayında dönmeyi planlayan çift, soluğu İstanbul'da aldı.


Berfu Yenenler haberi sosyal medya hesabından duyurdu:
"Bir süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bu açıklamayı da size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bie sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik, Çeşme'den döndük şu an İstanbul'dayız. Bazı tetkikler ve tedaviler sonrası evimize dönebildik. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor. Eski hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederiz, hadi bol bol mutluluk paylaşmaya devam edelim hep birlikte"
 

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Eser Yenenler Berfu Yenenler tatilden erken dönüş
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