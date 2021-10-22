22 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.465 0.66 EURO 11,2200 1.27
USD 9,6320 1.39 ALTIN 555,000 1.79
CANLI BORSA
TÜMÜ

Eser Yenenler'den Deniz Akkaya'ya olay yanıt!

22 Ekim 2021 Cuma - 10:29 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 10:29

Haber Global'de Buket Aydın'ın Tarafını Seç programına katılan Esen Yenenler, "Şişmanlarla görüşmek istemiyorum" diyen Deniz Akkaya'ya "Şişmanlar da ona bayılıyordu" yanıtını verdi.


Eser Yenenler, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'la Tarafını Seç programına konuk oldu.
 
Kamera önünde bulunan insanların zayıf mı olmaları konusunun konuşulduğu programda Buket Aydın, Eser Yenenler'e Deniz Akkaya ile ilgili bir soru yöneltti.
 
"ŞİŞMANLAR DA ONA BAYILIYORDU, ALLAH ALLAH"
 
Aydın'ın "'Deniz Akkaya şişmanlarla görüşmek istemiyorum' demiş" sorusuna yanıt veren Eser Yenenler, şu ifadeleri kullandı:
 
 
"Şişmanlarda Deniz Akkaya'ya bayılıyordu, Allah allah. Böyle bir şey yok. Deniz Akkaya, benim programımda söylemişti. Tabi orda talihsiz bir açıklama diyelim yani. Görüştüğü illa çok şişman vardır. Şişman adamın programına geldi, benim programıma geldi. Tabi bu cümleyi kendisine sorduğumda da 'Galiba yanlış anlaşıldım' falan demişti. Ama bu şekilcilik artık yoktur, açıkcası olduğunu zannetmiyorum. "

ETİKETLER

eser yenenler deniz akkaya şişmanlar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.