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Eser Yenenler bu kez kararlı! 15 gitti 15 kaldı...

02 Eylül 2020 Çarşamba - 8:28 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 8:28

Eser Yenenler’le eşi Berfu Yıldız, Yeniköy’deki Arnavutköy Balıkçısı’nda objektiflere takıldı.


Eser Yenenler’le eşi Berfu Yıldız, Yeniköy’deki Arnavutköy Balıkçısı’nda objektiflere takıldı. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, “90 günde zayıflama kararı aldım. 15 kilo verdim, hedefim bir o kadar daha vermek. İki aydır diyet yapıyorum. Bir dönem ameliyat olmayı düşündüm ama kendime son bir şans daha tanıdım” şeklinde konuştu.
 

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