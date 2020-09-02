Eser Yenenler’le eşi Berfu Yıldız, Yeniköy’deki Arnavutköy Balıkçısı’nda objektiflere takıldı. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, “90 günde zayıflama kararı aldım. 15 kilo verdim, hedefim bir o kadar daha vermek. İki aydır diyet yapıyorum. Bir dönem ameliyat olmayı düşündüm ama kendime son bir şans daha tanıdım” şeklinde konuştu.
- Haberler »
- Magazin Haberleri »
- Eser Yenenler bu kez kararlı! 15 gitti 15 kaldı...
Eser Yenenler bu kez kararlı! 15 gitti 15 kaldı...
02 Eylül 2020 Çarşamba - 8:28 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 8:28