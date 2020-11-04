Eser Yenenler'den güzel haber! Koronavirüsü yendi

Koronavirüse yakalanan olan Eser Yenenler sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Testinin negatif çıktığını duyuran Yenenler, ‘Bu zor dönemde gündemi meşgul etmek istemedim ancak çok fazla soran oluyor. Son yapılan covid testim negatif çıktı. Atlattık çok şükür. Herkese sağlıklı günler dilerim. Lütfen sizler de dikkat edin‘ mesajını paylaştı.

EVE DÖNDÜK BİRLİKTEYİZ

Eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra oğlu Kuzey ile birlikte babasının evine giden Berfu Yenenler de sosyal medya hesabından ‘Bu zor dönemde gündemi meşgul etmemek için bizimle ilgili bir paylaşım yapmamayı tercih ettik ama sorularınızı da yanıtısız bırakmak istemiyoruz. Çok şükür ailecek hastalık dönemini geride biriktik ve hepimiz iyiyiz. Eser'in son testi negatif çıktı. 14 günlük karantina süreci bitti. Benim testim de negatif Kuzey de çok iyi çok şükür. Eser'in testinin negatif çıkmasıyla eve döndük ve birlikteyiz. Yine de hala dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz ve bir süre daha karantinada kalmaya devam edeceğiz. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz...” açıklamasını yaptı.