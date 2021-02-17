Esenyurt'ta yol tartışması! Her şey anbean kamerada! Sopalarla dayak...

Olay, 13 Şubat Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cip ile sokağa gelen bir kişi ile çevredeki vatandaşlar arasında yol verme tartışması yaşandı. Sözlü başlayan tartışmada, bağrışmaların ardından kavga çıktı. Cip sürücüsü, aracından inerek tartıştığı kişiyi yumruklamaya başladı. Arkadaşının yumruklandığını gören çevredekiler eline aldıkları sopalarla cip sürücüsünü dövdü. Kavganın büyümesi üzerine vatandaşlar, olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Gelen polisler, tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine 3 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

KAVGA ANLARI KAMERADA



Yaşanan kavga ve sopalarla dayak anları çevredeki bir dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun ellerindeki sopalarla cip sürücüsüne vurdukları görülüyor.