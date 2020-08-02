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Esenyurt'ta yangın! Mahsur kaldılar

DHA |  02 Ağustos 2020 Pazar - 11:49 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 11:49

Esenyurt'ta 4 katlı binanın 4. katındaki dairesinde çıkan yangında 4 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar kurtarılırken, ekipler yangını kontrol altına aldı.


Esenyurt Şehitler Mahallesi 2673 sokakta bulunan 4 katlı binanın 4. katındaki dairede saat 10.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında dairede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlardan bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, sokakta yangın nedeniyle panik yaşandı. İtfaiye ekipleri dairedeki alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.
 

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Esenyurt yangın mahsur kaldılar
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