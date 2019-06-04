04 Haziran 2019 Salı
İSTANBUL 
26°C / 17°C
GALERİ VİDEO
BIST 90.346 -0.27 EURO 6,5100 -0.74
USD 5,7920 -0.69 ALTIN 246,260 -0.91
CANLI BORSA
TÜMÜ

Esenyurt'ta yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

04 Haziran 2019 Salı - 14:47 | Son Güncelleme : 04 06 2019 - 14:47

Esenyurt’ta bir atık toplama merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


ETİKETLER

Esenyurt
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.