30 Ocak 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.473 -1.66 EURO 8,8910 -0.14
USD 7,3220 -0.16 ALTIN 434,580 0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın!

DHA |  30 Ocak 2021 Cumartesi - 0:54 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 0:54

Esenyurt Kıraç'ta plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın bahçesindeki malzemeler alev alev yanıyor. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.


ETİKETLER

Esenyurt fabrika plastik
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.