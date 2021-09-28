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İtfaiye eri eşini boğarak öldürdü! Annesini aradıktan sonra...

İhsan DÖRTKARDEŞ - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) |  28 Eylül 2021 Salı - 12:08 | Son Güncelleme : 28 09 2021 - 12:14

İstanbul Esenyurt'ta itfaiye eri, eşini boğarak öldürdü. Ardından annesini aradı ve dışarı çıkarak "Karımı öldürdüm, polisi arayın" diye bağırdı.


Orhangazi Mahallesi'ndeki bir sitede oturan itfaiye eri Sebahattin Can (36) iddiaya göre kıskançlık nedeniyle eşi Melike Can (28) ile tartışmaya başladı.
 
Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan Sebahattin Can eşini çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdü. Sebahattin Can annesini arayarak durumu anlattıktan sonra dışarı çıkarak "Eşimi öldürdüm, polisi arayın" diye bağırdı.
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Melike Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
 
Gözaltına alınan itfaiye eri bu sabah adliyeye sevk edildi. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitede yaşayan bir kişi, "Eşini öldürmüş. Kavga neden çıktı bilmiyorum" dedi.
 
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