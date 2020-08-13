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Esenyurt'ta feci olay! 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü

DHA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 15:41 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 15:41

İstanbul Esenyurt'ta 5 yaşındaki erkek çocuğu 4'üncü kattaki evinin terasında oynarken önce tarağı yer attı birkaç saniye sonrada kendisi aşağıya düştü. Küçük çocuğun ağır yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Pınar Mahallesi 1282'nci sokakta saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli 5 yaşındaki Salih Abdo 4'üncü katta bulunan evlerinin terasında oyun oynarken tarağı sokağa fırlattı. Tarağı atmasının birkaç saniye sonrası çocukta metrelerce yüksekten aşağıya düştü.
 
Olayı gören çevredeki vatandaşlar ağır yaralı çocuğa yardım etti. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Abdo'yu Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan çocuğun bilincinin kapalı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.
 
 

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İstanbul Esenyurt çocuk
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