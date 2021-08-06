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Esenyurt'ta fabrikada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA)  |  06 Ağustos 2021 Cuma - 12:45 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 13:21

İstanbul Esenyurt, Akşemseddin Mahallesi'nde fabrikaya ait depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Esenyurt, Akşemseddin Mahallesi'nde fabrikaya ait depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
 
Gökyüzünün kaplayan dumanların çevreden de görüldüğü yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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Esenyurt fabrika yangın Akşemseddin Mahallesi
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