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Esenyurt'ta boş yolu paylaşamayıp kaza yaptılar

DHA |  13 Aralık 2020 Pazar - 8:32 | Son Güncelleme : 13 12 2020 - 8:32

Esenyurt D-100 Karayolu'nda, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan trafikte yolu paylaşamayan sürücüler kaza yaptı.


Kaza dün öğle saatlerinde Esenyurt D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. İki sürücü yanyoldan anayol katılımında yolu paylaşamayarak kaza yaptı. İlginç kaza tam da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan yolda yaşandı. Kaza sebebiyle iki otomobilde hasar meydana gelirken, bağlantı yolu sürücüler anlaşana kadar kapandı. Sürücülerin kendi aralarında anlaşmasının ardından yol trafiğe açıldı.
 
 

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