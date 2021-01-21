21 Ocak 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.569 0.28 EURO 8,9970 0.13
USD 7,4100 -0.12 ALTIN 446,200 1.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Esenyurt'ta 30 katlı binada patlama: Yaralılar var

DHA/İHA |  21 Ocak 2021 Perşembe - 1:28 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 1:59

Esenyurt’ta bir sitenin 6’ncı katında bulunan dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken binada mahsur kalan 5 kişi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 00:00 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 2011.Sokak’ta bulunan 22 katlı bir sitenin 6’ncı katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası bina içerisinde 5 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.  İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken mahsur kalan vatandaşlar tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
 
Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı
 
Patlama sonrası dairede ve binada büyük hasar meydana gelirken ekiplerin patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

ETİKETLER

Esenyurt patlama ambulans
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.