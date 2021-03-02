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Esenyurt'ta 16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! 12'nci kattan düştü

DHA |  02 Mart 2021 Salı - 10:48 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 10:48

İstanbul Esenyurt'ta, yaşadığı site içindeki 21 katlı apartmanın 12'nci katından aşağı düşen 16 yaşındaki İsmail Ababey hayatını kaybetti.


Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, site içinde bulunan 21 katlı apartmanın 12'nci katında yaşayan İsmail Ababey bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü.
 
Yaşananları gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kalp masajına rağmen 16 yaşındaki genci kurtaramadı.
 
Elinde telefon ve kulağında kulaklık bulunan gencin ölümünün, intihar ve cinayet şüphesi taşımadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olay hakkındaki incelemesi devam ediyor.
 
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