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Esenyurt Belediyesi'nde silah sesleri

05 Mart 2018 Pazartesi - 11:19 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 11:49

Esenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binasında silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi.


Esenyurt Belediyesinde çalışan sevgilisini pompalı tüfekle öldüren zanlı intihar etti.
 
Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, pompalı tüfekle belediye binasına geldi. Çevredekileri silahla korkutan zanlı, belediyede çalıştığı öğrenilen sevgilisi Muradiye Bektaş'ı alıkoyarak bir odaya kapattı. Burada sevgilisini öldüren zanlı, daha sonra intihar etti.
Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polisin olay yerinde incelemeleri sürüyor. 

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Esenyurt Belediyesi' Esenyurt Belediyesi silah sesleri
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