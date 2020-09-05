06 Eylül 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.086 0.93 EURO 8,8330 0.22
USD 7,4430 0.13 ALTIN 462,570 0.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt corona virüse yakalandı

DHA |  05 Eylül 2020 Cumartesi - 23:42 | Son Güncelleme : 05 09 2020 - 23:42

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un corona virüs testi pozitif çıktı. Bozkurt, sonucu sosyal medya hesabından duyurdu. Bozkurt genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde izolasyonda bulunduğunu söyledi.


Bozkurt açıklamasında, "Sevgili hemşerilerim, yapılan COVID testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ancak bir süre evde, izolasyonda olmam gerekiyor. Sizlere, "maske, mesafe ve hijyen" kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. En kısa sürede, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER

Esenyurt Kemal Deniz Bozkurt corona virüs pozitif
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.